Operazione antidroga a Licata il colonnello De Tullio premia i suoi uomini | Lavoro paziente e silenzioso

Un plauso per un’indagine complessa che ha “ripulito” le strade di Licata. Il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il colonnello Nicola De Tullio, ha ricevuto stamani alla caserma "Biagio Pistone" i militari che hanno condotto l'ultima operazione antidroga. Un incontro nato per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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