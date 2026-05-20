Open Mind | l’ecosistema Bergamo protagonista

L’ecosistema bergamasco dell’innovazione ha preso parte all’ultimo evento del ciclo “Open Mind”. Durante l’iniziativa, sono stati presentati progetti di startup e imprese locali, evidenziando le attività di ricerca e sviluppo della zona. Sono state coinvolte figure di rilievo nel settore e sono stati affrontati temi legati alla tecnologia e alla crescita economica. L’appuntamento ha visto la partecipazione di professionisti, studenti e rappresentanti delle aziende del territorio.

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