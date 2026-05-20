Open Mind | l’ecosistema Bergamo protagonista
L’ecosistema bergamasco dell’innovazione ha preso parte all’ultimo evento del ciclo “Open Mind”. Durante l’iniziativa, sono stati presentati progetti di startup e imprese locali, evidenziando le attività di ricerca e sviluppo della zona. Sono state coinvolte figure di rilievo nel settore e sono stati affrontati temi legati alla tecnologia e alla crescita economica. L’appuntamento ha visto la partecipazione di professionisti, studenti e rappresentanti delle aziende del territorio.
L’ecosistema bergamasco dell’innovazione è stato protagonista dell’evento del ciclo “ Open Mind ”, che coinvolge Confindustria Bergamo, Confindustria Emila Area Centro e Confindustria Varese, unite con l’obiettivo di mettere a sistema progetti e strategie per leggere il futuro e sostenere l’evoluzione delle imprese. La giornata di approfondimento, che si è svolta martedì 19 maggio, ha coinvolto una cinquantina di partecipanti da vari territori, ha offerto una full immersion al Kilometro Rosso e in alcune aziende del territorio. La mattinata ha preso il via con un incontro nell’Auditorium di Confindustria Bergamo e con l’illustrazione di strumenti, network e competenze accademiche impiegate per affrontare le sfide della transizione digitale e sostenibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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