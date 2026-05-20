Sabato mattina, tra le 10 e le 12, si terrà il primo di una serie di incontri aperti ai cittadini presso il punto nascita dell’ospedale di Lodi. L’evento, intitolato Open Day, ha l’obiettivo di coinvolgere la comunità e di presentare i servizi offerti nel reparto. La manifestazione si inserisce in un calendario di appuntamenti programmati per illustrare le attività e rispondere alle domande dei visitatori. L’iniziativa si svolge nella struttura ospedaliera di riferimento per la zona.

L’appuntamento è sabato, dalle 10 alle 12, ed è il primo di una serie di incontri aperti ai cittadini: l’ Open Day del punto nascita dell’ Ospedale di Lodi. Per l’occasione ostetriche, ginecologi e pediatri accoglieranno tutti e presenteranno l’ampia gamma di servizi previsti dal Maggiore che, nel 2025, ha contato 977 parti e la nascita di 983 bebè. "Spiegheremo – racconta Sara Moriggi, coordinatrice infermieristica della Ostetricia e del punto nascita – la presa in carico della donna e l’organizzazione del travaglio e del parto, con la disponibilità, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, della parto analgesia e di altri metodi antalgici, come quello naturale del parto in acqua". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Open day del punto nascita: "Sempre vicini alle donne"

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