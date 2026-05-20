Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio tentò di salvarsi chiamando il 118 ma non ci riuscì

Poco prima di perdere la vita, il capotreno ha cercato di chiamare il 118, ma non è riuscito a ottenere aiuto. È stato trovato disteso sui binari, con le gambe divaricate, in una posizione che suggerisce un tentativo di salvarsi. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze di quanto accaduto, e nei rilievi sono stati trovati elementi che potrebbero aiutare a ricostruire la dinamica dell’incidente. La scena si presenta come un episodio che richiede approfondimenti investigativi.

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