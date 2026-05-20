Un evento dedicato a De André ha visto protagonista l’arte di Morgan, offrendo un tributo al cantautore attraverso le sue interpretazioni. La serata ha richiamato un’epoca passata, con richiami a un’Italia in cui si mescolavano momenti di leggerezza e di impegno. Il regista Luigi Zampa ha ricordato quegli anni, sottolineando come si combinavano aspetti pratici e momenti di svago. La manifestazione ha coinvolto un pubblico interessante, desideroso di rivivere le atmosfere di quegli anni attraverso musica e arte.

Anni facili, direbbe il regista Luigi Zampa che ha raccontato quando l’Italia metteva insieme utile e spensieratezza. Così è accaduto a Siena all’inizio degli anni duemila, quando c’era una bella concorrenza fra Comune, Università e anche privati a chi organizzava concerti, eventi, occasioni di incontro. Siena capitale di cultura, talvolta anche esagerando, ma lo sappiamo, se dobbiamo andare oltre meglio in più che in meno. La foto di Augusto Mattioli ci riporta al 13 dicembre 2004: in estate la piazza del Campo aveva visto tanti artisti "mediterranei" celebrare i vent’anni di Creuza de ma di Fabrizio De André, concerto diventato disco e premiato come miglior concerto dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio a De André con l’arte di Morgan

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The Sudden Sinking of Italys Floating Palace: The Andrea Dorias Final Night

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