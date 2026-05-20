Oltre mille presenze all' Event-One della Compagnia delle Opere | Un punto di partenza

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la seconda edizione di Event-One, la rassegna culturale e sociale organizzata dalla Compagnia delle Opere Romagna per celebrare i quarant’anni dalla fondazione. L’evento ha registrato oltre mille presenze, con un pubblico proveniente da varie zone della regione. Gli organizzatori hanno definito il bilancio complessivo “nettamente positivo” e hanno sottolineato come l’evento abbia rappresentato un punto di partenza per future iniziative. La manifestazione si è svolta in collaborazione con diverse realtà del territorio.

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Si è chiusa con un bilancio che gli organizzatori definiscono “nettamente positivo” la seconda edizione di Event-One, la rassegna culturale e sociale promossa dalla Compagnia delle Opere Romagna in occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione, insieme a una rete di realtà del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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