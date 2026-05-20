Oltre mille 18enni per la prima volta al voto l' elettore più anziano ha 106 anni | tutti i numeri

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgeranno le elezioni con 73.345 cittadini di età diversa chiamati alle urne. Tra loro ci sono oltre mille giovani che compiranno 18 anni per la prima volta e un elettore di 106 anni. Per la prima volta dopo il referendum di marzo, le liste elettorali non sono più divise per genere, ma sono ordinate in registri alfabetici senza distinzione tra uomini e donne.

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