Negli ultimi anni si è assistito a un approfondimento della concentrazione di potere nelle mani di alcune grandi aziende tecnologiche, che combinano fonti di reddito e attività produttive. Questa trasformazione segna un passaggio oltre il modello neofeudalesimo, portando a una forma di ipercapitalismo globale. La dinamica evidenzia come questa concentrazione non rappresenti un declino del capitalismo, ma piuttosto un’evoluzione nelle modalità di accumulo e controllo delle risorse. La questione riguarda anche le implicazioni di questa evoluzione nel panorama economico e sociale.

? Punti chiave Perché la concentrazione del potere non indica il declino del capitalismo?. Come fanno i giganti tecnologici a unire rendita e produzione?. Cosa distingue davvero l'ipercapitalismo dal ritorno al neofeudalesimo?. Quali sono le conseguenze sociali di un mercato che assorbe l'autonomia?.? In Breve Analisti Robert Brenner e Riley Dylan contestano la tesi del declino produttivo.. Giganti come Google, Meta e Amazon integrano rendita e produzione avanzata.. Il potere monopolistico digitale centralizza risorse e controllo sul lavoro globale.. La critica politica deve colpire la logica del mercato e non i singoli individui..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre il neofeudalesimo: l’evoluzione verso l’ipercapitalismo globale

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