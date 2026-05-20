Nutripiatto senza confini a ReNest evoluzione multiculturale del cibo

A ReNest si è svolto un evento dedicato a un modello alimentare inclusivo e multiculturale, che mira a superare le barriere culturali e promuovere la diversità nel cibo. L'iniziativa ha coinvolto diverse realtà locali e ha portato alla presentazione di proposte e pratiche volte a integrare tradizioni alimentari di provenienze differenti. La giornata ha visto la partecipazione di esperti, operatori e cittadini, tutti impegnati a discutere di metodologie e strategie per favorire un consumo alimentare più aperto e condiviso.

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