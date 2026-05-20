Nutripiatto senza confini a ReNest evoluzione multiculturale del cibo
A ReNest si è svolto un evento dedicato a un modello alimentare inclusivo e multiculturale, che mira a superare le barriere culturali e promuovere la diversità nel cibo. L'iniziativa ha coinvolto diverse realtà locali e ha portato alla presentazione di proposte e pratiche volte a integrare tradizioni alimentari di provenienze differenti. La giornata ha visto la partecipazione di esperti, operatori e cittadini, tutti impegnati a discutere di metodologie e strategie per favorire un consumo alimentare più aperto e condiviso.
Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - Essere un modello alimentare inclusivo, capace di mettere insieme equilibrio nutrizionale, tradizioni culturali e corretti stili di vita: è l'obiettivo di ‘Nutripiatto senza confini', il progetto di educazione alimentare sviluppato da Nestlé con il contributo scientifico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e della Sipps – Società italiana di pediatria preventiva e sociale, presentato ieri a Milano durante ReNest, il percorso esperienziale ospitato nel parco di CityLife. L'iniziativa è stata al centro di uno degli appuntamenti del palinsesto di ReNest, che fino al 24 maggio propone eventi, talk, laboratori e visite guidate dedicate ai temi del benessere, della sostenibilità e della qualità della vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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