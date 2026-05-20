Nutrie Coldiretti scrive al prefetto | Costituire squadre abilitate e attività di sparo dalla barca
Coltivatori e associazioni agricole hanno scritto al prefetto per chiedere l’istituzione di squadre specializzate e l’uso di attività di sparo dalla barca come misure contro le nutrie, considerata specie invasiva e dannosa. La richiesta nasce dall’esigenza di contenere la diffusione di questa fauna, che provoca danni alle colture e alle aree naturali. La questione resta al centro del dibattito tra le autorità e le parti interessate, che cercano soluzioni pratiche per gestire il problema.
Il contrasto alla fauna invasiva e nociva continua a essere un punto ferme sull’agenda delle situazioni negative per l’agricoltura e per il territorio ferrarese da parte di Coldiretti Ferrara, che dopo l’apprezzamento per i passi in avanti scaturiti dall’incontro al tavolo prefettizio dello scorso 22 aprile ha scritto una nota operativa integrativa a Prefetto e Presidente della Provincia. Per Coldiretti è "necessario disporre di dati per fare il punto zero sulla presenza di nutrie nel territorio", eventualmente con il supporto dell’Università, per poter fare comparazioni e verifiche sull’efficacia delle misure adottate nei successivi 6 – 12 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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