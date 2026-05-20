Nutrie Coldiretti scrive al prefetto | Costituire squadre abilitate e attività di sparo dalla barca

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Coltivatori e associazioni agricole hanno scritto al prefetto per chiedere l’istituzione di squadre specializzate e l’uso di attività di sparo dalla barca come misure contro le nutrie, considerata specie invasiva e dannosa. La richiesta nasce dall’esigenza di contenere la diffusione di questa fauna, che provoca danni alle colture e alle aree naturali. La questione resta al centro del dibattito tra le autorità e le parti interessate, che cercano soluzioni pratiche per gestire il problema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il contrasto alla fauna invasiva e nociva continua a essere un punto ferme sull’agenda delle situazioni negative per l’agricoltura e per il territorio ferrarese da parte di Coldiretti Ferrara, che dopo l’apprezzamento per i passi in avanti scaturiti dall’incontro al tavolo prefettizio dello scorso 22 aprile ha scritto una nota operativa integrativa a Prefetto e Presidente della Provincia. Per Coldiretti è "necessario disporre di dati per fare il punto zero sulla presenza di nutrie nel territorio", eventualmente con il supporto dell’Università, per poter fare comparazioni e verifiche sull’efficacia delle misure adottate nei successivi 6 – 12 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nutrie coldiretti scrive al prefetto costituire squadre abilitate e attivit224 di sparo dalla barca
© Ilrestodelcarlino.it - Nutrie, Coldiretti scrive al prefetto: "Costituire squadre abilitate e attività di sparo dalla barca"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Colleferro | Segni. È scontro sull’ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti al Murillo. Il Comitato scrive al Prefetto, Moffa scrive a Sanna…Cronache Cittadine COLLEFERRO SEGNI – Com’era prevedibile, la questione relativa alla sospensione del traffico pesante nel Quartiere Murillo di...

Problema nutrie, Coldiretti: "Servono dati per capire se l'azione di contenimento funziona"Il contrasto alla fauna invasiva e nociva continua ad essere un punto ferme sull’agenda delle situazioni negative per l’agricoltura e per il...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web