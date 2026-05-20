Nutrie Coldiretti scrive al prefetto | Costituire squadre abilitate e attività di sparo dalla barca

Coltivatori e associazioni agricole hanno scritto al prefetto per chiedere l’istituzione di squadre specializzate e l’uso di attività di sparo dalla barca come misure contro le nutrie, considerata specie invasiva e dannosa. La richiesta nasce dall’esigenza di contenere la diffusione di questa fauna, che provoca danni alle colture e alle aree naturali. La questione resta al centro del dibattito tra le autorità e le parti interessate, che cercano soluzioni pratiche per gestire il problema.

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