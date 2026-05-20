È stata presentata ufficialmente la richiesta per la realizzazione del nuovo stadio a Pietralata, avviando così l’iter burocratico necessario per l’approvazione. La conferenza dei servizi, prevista per settembre, vedrà coinvolti diversi enti che decideranno l’esito del procedimento. Si discuterà anche di come il nuovo impianto influenzerà la logistica legata agli Europei 2032, considerando le questioni tecniche e amministrative in corso.

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo stadio la logistica degli Europei 2032?. Quali enti decideranno l'esito della conferenza dei servizi a settembre?. Perché il ricorso al Consiglio di Stato minaccia i cantieri?. Quanto costerà davvero la trasformazione urbana dell'area di Pietralata?.? In Breve Investimento stimato oltre un miliardo di euro per il cantiere di Pietralata.. Iter burocratico Paur della durata tra 90 e 120 giorni con analisi tecnica.. Possibile posa della prima pietra entro un anno per scadenze Europei 2032.. Ricorso al Consiglio di Stato per tutela del verde dopo respinta del Tar.. La proprietà dell’As Roma ha inviato la richiesta ufficiale per avviare la conferenza dei servizi relativa al nuovo stadio di Pietralata, sbloccando un iter burocratico fondamentale per il futuro del club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo stadio di Pietralata: la richiesta ufficiale sblocca l’iter

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NUOVO STADIO DELLA ROMA, COSA PREVEDE IL PROGETTO

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