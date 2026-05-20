Nuovo ospedale Livorno il PCI | ‘I rendering nascondono il declino
Il progetto per il nuovo ospedale di Livorno ha suscitato diverse interrogativi tra i rappresentanti politici e i cittadini. I rendering pubblicati mostrano un’immagine che alcuni considerano poco realistica, sollevando dubbi sullo stato effettivo dell’opera. Tra le questioni più discusse ci sono l’impatto sulla gestione finanziaria e sulla qualità delle prestazioni sanitarie, con particolare attenzione alle conseguenze di un modello di finanziamento basato sulla finanza di progetto. Le preoccupazioni riguardano anche la possibile riduzione dell’offerta di servizi di prossimità nelle zone circostanti.
? Domande chiave Come influenzerà la finanza di progetto l'accesso alle cure per i cittadini? Perché la concentrazione urbana rischia di penalizzare la medicina di prossimità? Quali sono i dati reali sul taglio della spesa sanitaria nazionale? Chi gestirà concretamente i servizi sanitari della nuova struttura ospedaliera??? In Breve Tagli sanitari nazionali pari al 6,3% del PIL tra il 2010 e il 2019. Perdita di 10mila posti letto e 30mila medici su scala nazionale. Spesa militare prevista p . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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