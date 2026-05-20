A Bologna, la scena gastronomica si arricchisce di nuove aperture che spaziano tra diversi stili e proposte. Tra i locali appena inaugurati ci sono ristoranti che offrono kebab con influenze mediterranee, così come esercizi che propongono taglieri con combinazioni alternative. Questi nuovi spazi si affiancano a locali già consolidati, tutti concentrati nell’area sotto le due Torri, dove si continua a sperimentare e a puntare sulla qualità dei piatti offerti. La città si mostra così sempre più vivace e in evoluzione dal punto di vista culinario.

Bologna, 19 maggio 2026 – Bologna, in fondo, non sta mai ferma. E la scena si popola continuamente di nuovi ristoranti, grandi e piccoli, format innovativi o evocativi e posticini o locali importanti che all’ombra delle due Torri scommettono sulla qualità. Amali tra brunch, pranzi e aperitivo al tramonto. È una bakery ma anche “ uno stato d’animo mediterraneo ” e non nasce dentro le mura già molto affollate della nostra Bologna, bensì nella sua cosiddetta periferia, sulla via Stalingrado, dove sa bene di fare la differenza. Sia per la cucina, sia per la location che vi sorprenderà. Perché quando si arriva da Amali, al civico 7722 del Borgo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovi ristoranti a Bologna, dal kebab mediterraneo ai taglieri alternativi: dove trovarli

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