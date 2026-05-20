Nuovi alloggi per il turismo e più lavoro nei boschi | via libera in Valle

In Valle, il progetto prevede la trasformazione di alcuni edifici esistenti in alloggi dedicati al turismo e l’ampliamento delle attività lavorative nei boschi. Le squadre forestali saranno coinvolte in interventi che potrebbero influenzare la sicurezza dei borghi, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di intervento o sui possibili effetti. La regione ha dato il via libera alle iniziative, senza indicare eventuali modifiche o limitazioni ai piani approvati.

? Punti chiave Come verranno trasformati gli edifici esistenti per ospitare i lavoratori?. Quali nuovi impatti avranno le squadre forestali sulla sicurezza dei borghi?. Perché l'astensione di Avs e Adc ha segnato questa decisione?. Chi gestirà concretamente i nuovi cantieri forestali nel prossimo triennio?.? In Breve Approvazione legge 162025 per il riuso di edifici esistenti destinati al personale turistico.. Piano cantieri forestali triennale 2026-2028 per manutenzione sentieri e difesa del suolo.. Astensione dei gruppi politici Avs e Adc durante il voto in terza Commissione.. Nuove squadre forestali per contrastare eventi meteorologici violenti e proteggere i borghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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