Nuove selezioni per portalettere

Sono aperte le candidature per nuove posizioni di portalettere presso un'azienda postale nazionale. La selezione riguarda contratti a tempo determinato e durerà fino alla scadenza dei termini indicati. Le persone interessate devono presentare la propria candidatura entro gli ultimi giorni disponibili. Le selezioni sono rivolte a chi desidera lavorare in un ruolo di consegna postale e si svolgono attraverso procedure di valutazione previste dall’azienda.

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Ultimi giorni per candidarsi a Poste Italiane, che ha aperto nuove selezioni per portalettere con contratti a tempo determinato. Le assunzioni riguardano tutte le province toscane - Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena - oltre ad altre sedi in Italia. Per partecipare è richiesto il diploma di scuola superiore con votazione minima di 70100 oppure una laurea, anche triennale, con voto minimo di 102110. Necessaria anche la patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione dei mezzi aziendali. Non sono richieste competenze specialistiche o precedenti esperienze nel settore. I candidati selezionati riceveranno una mail per svolgere un test attitudinale online. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove selezioni per portalettere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Papierchaos dauerhaft lösen: Der nächste Schritt nach dem Sortieren Sullo stesso argomento Selezioni per portalettere a tempo determinatoUltimi giorni per candidarsi a Poste Italiane, che ha aperto nuove selezioni per portalettere con contratti a tempo determinato. Poste, sono pronte le nuove selezioniConsulenti finanziari e operatori di sportello appartenenti alle categorie protette. Selezioni per portalettere a tempo determinatoUltimi giorni per candidarsi a Poste Italiane, che ha aperto nuove selezioni per portalettere con contratti a tempo determinato. lanazione.it Poste Italiane, campagna portalettere 2025: selezioni in 15 regioni, scadenza 8 luglioPoste Italiane prosegue la sua campagna 2025 con le assunzioni di portalettere a tempo determinato. Le nuove selezioni interesseranno gli uffici postali di 79 province distribuite complessivamente in ... it.blastingnews.com