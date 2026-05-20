Nuove regole UE | foto chat e password trasferibili più facilmente tra iPhone e Android

Dal 20 maggio 2026, le nuove norme dell’Unione Europea prevedono procedure più agevoli per trasferire dati come foto, chat e password tra dispositivi iPhone e Android. Questa semplificazione riguarda le modalità di trasferimento di contenuti digitali e impostazioni personali, rendendo più facile cambiare smartphone senza perdere informazioni. Le regolamentazioni sono state introdotte con l’obiettivo di facilitare l’utilizzo dei dispositivi mobili e di garantire una maggiore libertà di scelta ai consumatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 20 maggio 2026 – Cambiare smartphone senza perdere foto, chat, password o impostazioni personali potrebbe presto diventare molto più semplice. Dal 1° giugno 2026 entreranno infatti in vigore nuove disposizioni europee che obbligheranno Apple e Google a rendere più immediato il passaggio tra iPhone e dispositivi Android, superando molti dei limiti che fino a oggi hanno scoraggiato milioni di utenti dal cambiare sistema digitale. La novità nasce dall’applicazione del Digital Markets Act, il regolamento europeo creato per aumentare la concorrenza nel settore tecnologico e ridurre la dipendenza degli utenti dalle grandi piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Niente più ruota: peso, spazio e nuove regole UELa scomparsa della ruota di scorta dai bagagliai delle auto moderne non è un caso fortuito, ma il risultato di scelte progettuali precise dettate da... iOS 26.5: chat sicure con Android e nuove funzioni su Mappe? Cosa sapere Apple introduce la crittografia end-to-end RCS nella versione beta di iOS 26. Revisione auto UE, arrivano controlli più severi: cosa cambia davvero per Adas, ibride ed elettricheL’Unione Europea aggiorna le regole della revisione auto: controlli più severi per Adas, software, ibride ed elettriche. Ecco cosa cambierà per gli automobilisti, dai richiami obbligatori alle verific ... panorama.it Nuove regole cosmetici 2026: scattano i divieti UE dal 1° maggioDal 1° maggio 2026 scattano le nuove regole cosmetici 2026 dell'UE. Vietati smalti glitterati, gel metallici e limiti su profumi e shampoo ... quotidianodiragusa.it