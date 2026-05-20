Nuova Skoda Epiq 2026 | davvero il B-SUV parte da 26.400€?

Oggi, 20 maggio 2026, sono stati aperti gli ordini in Italia per la nuova Skoda Epiq, il B-SUV compatto che segna il debutto del nuovo linguaggio di design Modern Solid del marchio. La vettura si presenta come un modello elettrico e compatto, e il prezzo di partenza dichiarato è di 26.400 euro. La casa automobilistica ha comunicato ufficialmente questa disponibilità, senza ulteriori dettagli sui vari allestimenti o sui tempi di consegna.

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Skoda apre oggi 20 maggio 2026 gli ordini italiani della nuova Epiq, il B-SUV elettrico compatto che inaugura il linguaggio Modern Solid del brand boemo. È la Skoda elettrica più accessibile della gamma: si parte da 26.400 euro per la Epiq 35 da 115 CV, si arriva a 38.600 euro per la top di gamma 55 First Edition da 210 CV e 441 km di autonomia. La world premiere si è tenuta il 18 maggio a Zurigo. Skoda Epiq 2026: il nuovo B-SUV elettrico del costruttore ceco. Foto: Skoda Auto Modern Solid Design e dimensioni B-SUV. L’Epiq è la prima Skoda di serie a incorporare integralmente il linguaggio stilistico Modern Solid: superfici nette, paraurti scolpito e una nuova firma luminosa frontale a forma di T che diventerà il marchio di fabbrica delle prossime elettriche di Mladá Boleslav. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Skoda Epiq 2026: davvero il B-SUV parte da 26.400€? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Škoda Epiq 2026 Detailansicht – Das E-SUV für 26.000 € – lohnt es sich Sullo stesso argomento Škoda Epiq: il Suv piccolo elettrico si scopre. I prezziLa gamma elettrica di Škoda raddoppia nel 2026: il primo modello ad arricchirla è la Epiq, Suv di segmento B che abbiamo già guidato in... Škoda Epiq, il Suv elettrico compatto protagonista alla Milano Design WeekMeccanica affidabile ed una sempre maggiore attenzione verso l'appeal estetico hanno accompagnato la crescita, nei numeri e nel posizionamento,... 2026 Skoda Epiq reddit Škoda Epiq 2026: prezzo e autonomia del nuovo SUV elettrico compattoŠkoda Epiq 2026: prezzi, autonomia fino a 440 km e caratteristiche del nuovo B-SUV elettrico compatto della casa boema. newsauto.it Skoda Epiq, l’elettrico per tutti: 430 km di autonomia a 25.000 euro. Presentazione il 19 maggio 2026Conto alla rovescia per il B-SUV ceco che promette di rivoluzionare la mobilità a zero emissioni. La mobilità a zero emissioni diventa (finalmente) accessibile. Skoda ha fissato la data di presentazi ... casertaweb.com