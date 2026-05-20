nuova editoria organizzata presenta cinquemmezzo

Nuova Editoria Organizzata ha annunciato il lancio della sua prima serie intitolata “Cinquemmezzo”. L’evento segna l’ingresso dell’editore nel mondo della narrativa seriale. La serie sarà composta da vari episodi pubblicati nel corso dei prossimi mesi. La presentazione ufficiale si svolgerà nel centro culturale della città, con la partecipazione di alcuni autori e rappresentanti dell’editore. La pubblicazione di “Cinquemmezzo” rappresenta un passo importante per la casa editrice, che punta a espandere la propria produzione nel settore della narrativa contemporanea.

Nuova Editoria Organizzata è lieta di annunciare l’uscita della sua prima serie “Cinquemmezzo“.Scritto da Francesco Orlando e disegnato da Fabio Pavanini, Cinquemmezzo è unoslice of life comico-demenziale ambientato a Caserta che parla delle avventure di Neroe Alex, due ragazzi che cercano di realizzare il loro sogno di fare fumetti. Il primo numero di Cinquemmezzo sarà presentato da Nuova Editoria Organizzata all’ Arf dal 29 al 31 maggio!Come sempre, dopo l’uscita cartacea, sarà possibile leggere la serie anche sui canalisocial della N.E.O. e su www.nuovaeditoriaorganizzata.com Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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