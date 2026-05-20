Nuoto master L’uomo che vola con le pinne Becchetti vince anche gli italiani

Romolo Becchetti si è aggiudicato anche i titoli italiani nel nuoto master, confermando la sua abilità nel settore. Il nuotatore, originario di Santa Croce, ha mostrato ancora una volta le sue capacità durante le competizioni nazionali, vincendo diverse gare con le pinne. La sua carriera nel nuoto pinnato è iniziata in modo autodidatta, e negli ultimi anni ha partecipato a numerose competizioni, ottenendo risultati che lo collocano tra i migliori nel panorama nazionale.

Romolo Becchetti vola ancora nel nuoto pinnato. Il santacrocese che ha scoperto il nuoto agonistico in età avanzata – dopo una vita tra velocità in auto e avventura nei mari ghiacciati – ha vinto l’oro ai campionati italiani nelle distanze di 50, 100 e 200 metri andando vicinissimo (rispettivamente di 6, 10 e 17 centesimi) ai record dei recenti mondiali di Sharm el Sheikh. I campionati italiani di nuoto pinnato master si sono svolti nel bellissimo complesso Bella Italia di Lignano Sabbiadoro. Grande affluenza da tutta Italia e molti primati migliorati. "Le gare erano suddivise in pinne, monopinna e apnea sulle distanze di 50, 100, 200 e 800... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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