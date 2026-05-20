Nucleare i comuni potranno candidarsi Spinta alle filiere

Mercoledì 20 maggio le due Commissioni voteranno per assegnare il mandato ai quattro relatori coinvolti nel disegno di legge sul nucleare. Il testo, che riguarda anche la possibilità per i comuni di candidarsi, sarà poi presentato in aula martedì 26 maggio. La discussione si concentra sulla regolamentazione delle filiere nucleari e sulle modalità di partecipazione degli enti locali. Non sono stati ancora definiti dettagli specifici sui contenuti del provvedimento o sulle tempistiche successive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’autocandidatura dei comuni per ospitare i depositi nazionali per le scorie radioattive è solo uno dei nuovi emendamenti inseriti all’interno del disegno di legge sul nucleare. Le Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera hanno concluso ieri la votazione degli emendamenti al testo del ddl presentato dal governo con l’obiettivo di approvare la legge delega prima della pausa estiva. Sono passati quasi 40 anni dal referendum abrogativo del 1987. All’epoca gli italiani si sono espressi anche sul nucleare, optando sull’abbandono dell’energia atomica. L’appuntamento alle urne, tra l’altro, è stato un anno dopo il disastro di Chernobyl. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Nucleare, i comuni potranno candidarsi. Spinta alle filiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nucleare, via libera alle Commissioni: i Comuni scelgono le centrali? Punti chiave Come cambierà l'economia dei Comuni che decideranno di autocandidarsi? Perché il Ministero della Difesa deve gestire la sicurezza... Foti in Puglia: spinta sui fondi Pnrr e riflessioni sul nucleare? Punti chiave Come può la Puglia spendere i miliardi del Pnrr entro giugno? Quali zone dell'Alta Murgia potrebbero ospitare le nuove centrali... Centrali nucleari, il governo accelera: il ddl arriva in Aula il 26 maggio: i Comuni potranno candidarsi economymagazine.it/nucleare-il-go… #nucleare #italia #economymagazine x.com Nucleare, approvato testo ddl da Commissioni Camera(Teleborsa) - Le Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera hanno completato nella mattinata di ieri la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato ... finanza.repubblica.it Ddl nucleare, primo via libera. I comuni potranno autocandidarsi per ospitare le centraliVia libera nelle Commissioni. Ora il mandato ai relatori per presentare testo in aula il 26 maggio ... msn.com