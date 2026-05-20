Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste sesto giorno

Oggi si celebra il sesto giorno della novena allo Spirito Santo in vista della Pentecoste. Durante questa giornata, si recita la Sequenza allo Spirito Santo e si prega per ricevere il dono della Fortezza, un aiuto nei momenti di prova. La preghiera si concentra sull’invocare il Consolatore perfetto, chiedendo la presenza dello Spirito Santo per rafforzare la fede e affrontare le difficoltà quotidiane. La novena si svolge in attesa della festività, con momenti di riflessione e preghiera.

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Invochiamo il Consolatore perfetto con la Sequenza allo Spirito Santo e la preghiera per ricevere il dono della Fortezza nei momenti di prova. Nel nostro cammino di abbandono alla volontà di Dio, sentiamo il bisogno costante di una guida interiore che sappia illuminare i passi più incerti. Con questa Novena allo Spirito Santo, apriamo le porte del nostro cuore alla Terza Persona della Santissima Trinità, il “Consolatore perfetto” e l’ospite dolcissimo dell’anima. Attraverso le parole senza tempo della Sequenza d’oro e un’intensa supplica incentrata sul dono della Fortezza, chiediamo al Signore di scuotere ogni nostra indolenza e di risanare ciò che in noi sanguina o si è irrigidito. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, sesto giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NOVENA ALLO SPIRITO SANTO. Di Pentecoste. PRIMO GIORNO. Sullo stesso argomento Leggi anche: Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, primo giorno Leggi anche: Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, secondo giorno NOVENA DI PENTECOSTE 3/9 Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. (Gv 7, 37-39) O Santo Spirito, Amore eterno del Padre e del Figlio: Ti domandiamo perdono per tutte le volte che abbiamo fatto resistenza alla tua x.com Novena allo Spirito Santo da iniziare domani, 15 maggio, per prepararsi alla Pentecoste reddit Preghiera del mattino 18 maggio: consacrazione e invocazione allo Spirito SantoInizia con la preghiera del mattino e affida il nuovo giorno allo Spirito Santo con la bellissima invocazione di San Giovanni Paolo II. lalucedimaria.it Novena allo Spirito Santo in preparazione alla Pentecoste, secondo giornoProsegue il cammino di preghiera verso la Pentecoste. Nel secondo giorno della Novena, invochiamo l’effusione dello Spirito Santo per rinnovare i nostri cuori e ricevere la vera pace. Novena allo ... lalucedimaria.it