Novena a Santa Rita da Cascia avvocata dei casi impossibili | ottavo giorno

Da lalucedimaria.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si conclude l’ottavo giorno della Novena dedicata a Santa Rita da Cascia, nota come protettrice dei casi impossibili. La preghiera invita a superare l’indifferenza, ad affrontare le sofferenze con pazienza e a mantenere aperto il cuore alla carità. La tradizione religiosa prevede nove giorni di preghiera e riflessione, con l’obiettivo di chiedere l’intervento della santa in situazioni difficili. La devozione a Santa Rita si diffonde in molte comunità, specialmente tra coloro che cercano conforto e speranza.

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Siamo giunti all’ottavo giorno della Novena a Santa Rita: la preghiera per superare l’indifferenza, imparare a portare la croce e aprire il cuore alla carità. Il nostro cammino di devozione si avvicina al culmine con l’ottavo giorno della Novena a Santa Rita da Cascia. Oggi la figura della Santa degli Impossibili ci interpella profondamente sul valore della carità operosa e della condivisione della sofferenza altrui. Rita non ha vissuto una fede intimista, ma ha saputo unire una preghiera incessante a uno straordinario spirito di servizio, portando la propria croce e facendosi carico delle piaghe del prossimo. In questo ottavo giorno,... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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SUPPLICA A SANTA RITA DA CASCIA AVVOCATA DEI CASI DISPERATI, PER UNA GRAZIA IMPOSSIBILE

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