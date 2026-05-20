Novena a Santa Rita da Cascia avvocata dei casi impossibili | ottavo giorno

Oggi si conclude l’ottavo giorno della Novena dedicata a Santa Rita da Cascia, nota come protettrice dei casi impossibili. La preghiera invita a superare l’indifferenza, ad affrontare le sofferenze con pazienza e a mantenere aperto il cuore alla carità. La tradizione religiosa prevede nove giorni di preghiera e riflessione, con l’obiettivo di chiedere l’intervento della santa in situazioni difficili. La devozione a Santa Rita si diffonde in molte comunità, specialmente tra coloro che cercano conforto e speranza.

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Siamo giunti all’ottavo giorno della Novena a Santa Rita: la preghiera per superare l’indifferenza, imparare a portare la croce e aprire il cuore alla carità. Il nostro cammino di devozione si avvicina al culmine con l’ottavo giorno della Novena a Santa Rita da Cascia. Oggi la figura della Santa degli Impossibili ci interpella profondamente sul valore della carità operosa e della condivisione della sofferenza altrui. Rita non ha vissuto una fede intimista, ma ha saputo unire una preghiera incessante a uno straordinario spirito di servizio, portando la propria croce e facendosi carico delle piaghe del prossimo. In questo ottavo giorno,... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: ottavo giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SUPPLICA A SANTA RITA DA CASCIA AVVOCATA DEI CASI DISPERATI, PER UNA GRAZIA IMPOSSIBILE Sullo stesso argomento Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: primo giornoIn questo primo giorno della Novena, bussiamo alla porta del cuore di Santa Rita per chiedere forza nelle prove e speranza laddove tutto sembra... Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: secondo giornoNel secondo giorno della Novena, impariamo da Santa Rita l’arte della pazienza e della fiducia incrollabile, certi che il suo sguardo materno non... Novena di Santa Rita: 8° giorno Dalla Basilica di Santa Rita a Cascia, uniamoci nella Celebrazione Solenne, animata dalla comunità della diocesi di Spoleto-Norcia, per la Novena che ci accompagna alla festa del 22 maggio. Al termine della messa ci sarà l'i x.com Leggendo San Efrem il Siro...ho una domanda sugli scritti dei Santi reddit Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: quinto giornoContinua il cammino di preghiera e devozione alla Novena alla Santa dei casi impossibili, per imparare da lei il valore del perdono e della fiducia incrollabile in Dio. Novena a Santa Rita da Cascia, ... lalucedimaria.it Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: sesto giornoNel sesto giorno della Novena, impariamo da Santa Rita il valore dell’eroico perdono, via maestra per vincere l’orgoglio e accogliere la vera misericordia del Padre. lalucedimaria.it Il cammino della ... lalucedimaria.it