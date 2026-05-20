Novara una serata a tutto ritmo con il concerto de I tamburi del Brera
Nuovo appuntamento musicale all'Istituto Brera di Novara.Sabato 23 maggio, alle ore 20,30, sul palco dell'auditorium Annalisa Torgano, è in programma il concerto “I tamburi del Brera”.Ad esibirsi sarà la classe di percussioni e batteria del Maestro Gianfabio Cappello, con la partecipazione della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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