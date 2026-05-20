Novara una serata a tutto ritmo con il concerto de I tamburi del Brera

Nuovo appuntamento musicale all'Istituto Brera di Novara.Sabato 23 maggio, alle ore 20,30, sul palco dell'auditorium Annalisa Torgano, è in programma il concerto “I tamburi del Brera”.Ad esibirsi sarà la classe di percussioni e batteria del Maestro Gianfabio Cappello, con la partecipazione della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni del 25 marzo 2026: una serata “in fiore” con Stefano De MartinoMa chi salirà sul palco? Quali prove vedremo? E quali sorprese ha preparato la produzione per questa nuova serata? Scopriamolo insieme.

Leggi anche: Un rullo di tamburi, un volo di colori: la magia del ritmo ancestrale della 'Nzegna

Il club della Serata anime reddit

Il Basket College Novara saluta i playoffCollege esce a testa altissima dopo una partita gagliarda e coraggiosa, disputata davanti a una cornice di pubblico da grande occasione ... tuttosport.com