Notte taiko 2026 - raijin il dio che suona il cielo

La Notte Taiko 2026 si svolgerà nel fine settimana del 20 e 21 giugno, con inizio alle 20:30, presso l’Ex Macello di Putignano in via Santa Caterina da Siena. L’evento prevede performance di tamburi giapponesi e si inserisce nel calendario culturale della città. I biglietti sono disponibili online, attraverso il link fornito. La manifestazione è organizzata in due serate consecutive, offrendo agli spettatori un’esperienza musicale legata alla tradizione del taiko e alle sue rappresentazioni.

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