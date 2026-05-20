Notte taiko 2026 - raijin il dio che suona il cielo
La Notte Taiko 2026 si svolgerà nel fine settimana del 20 e 21 giugno, con inizio alle 20:30, presso l’Ex Macello di Putignano in via Santa Caterina da Siena. L’evento prevede performance di tamburi giapponesi e si inserisce nel calendario culturale della città. I biglietti sono disponibili online, attraverso il link fornito. La manifestazione è organizzata in due serate consecutive, offrendo agli spettatori un’esperienza musicale legata alla tradizione del taiko e alle sue rappresentazioni.
NOTTE TAIKO 2026sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 - ore 20:30Ex Macello - Putignano (BA)Via Santa Caterina da SienaAcquista il tuo biglietto quihttps:dice.fmbundlesnotte-taiko-2026-6xb8Il più importante evento di QUELLI DEL TAIKO.NOTTE TAIKO il concerto di tamburi giapponesiRaijin il dio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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