Notte internazionale dei musei aperti | cosa vedere?

Da 361magazine.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte internazionale dei musei apre le porte a visitatori di tutte le età, offrendo l’opportunità di esplorare le sale in orari insoliti. Durante l’evento, molti musei organizzano aperture serali o notturne, consentendo di ammirare le esposizioni in un’atmosfera diversa rispetto al normale. Sono previste visite guidate, attività e iniziative speciali pensate per coinvolgere il pubblico. L’evento si svolge in diverse città, coinvolgendo istituzioni culturali di varia natura, tutte pronte a mostrare le loro collezioni anche dopo il tramonto.

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Tutti abbiamo visto il film una notte al museo, e tutti vedendolo abbiamo immaginato come potesse essere davvero passare una notte in un museo.   Ecco, se vi dicessi che in realtà è possibile, ma se ne parla fin troppo poco?   C’è qualcosa di magico nel visitare un museo di notte. Le luci soffuse, i corridoi silenziosi, le opere osservate fuori dal ritmo frenetico del giorno, è proprio questa l’atmosfera che ogni anno rende unica la Notte Internazionale dei Musei, uno degli appuntamenti culturali più attesi in Europa, e d’Italia.   Anche nel 2026 l’iniziativa torna, questo sabato 23 maggio, coinvolgendo centinaia di città e migliaia di musei con aperture serali straordinarie, spettacoli, concerti, visite guidate e ingressi simbolici a un euro o gratuiti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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