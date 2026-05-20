La notte internazionale dei musei apre le porte a visitatori di tutte le età, offrendo l’opportunità di esplorare le sale in orari insoliti. Durante l’evento, molti musei organizzano aperture serali o notturne, consentendo di ammirare le esposizioni in un’atmosfera diversa rispetto al normale. Sono previste visite guidate, attività e iniziative speciali pensate per coinvolgere il pubblico. L’evento si svolge in diverse città, coinvolgendo istituzioni culturali di varia natura, tutte pronte a mostrare le loro collezioni anche dopo il tramonto.

Tutti abbiamo visto il film una notte al museo, e tutti vedendolo abbiamo immaginato come potesse essere davvero passare una notte in un museo. Ecco, se vi dicessi che in realtà è possibile, ma se ne parla fin troppo poco? C’è qualcosa di magico nel visitare un museo di notte. Le luci soffuse, i corridoi silenziosi, le opere osservate fuori dal ritmo frenetico del giorno, è proprio questa l’atmosfera che ogni anno rende unica la Notte Internazionale dei Musei, uno degli appuntamenti culturali più attesi in Europa, e d’Italia. Anche nel 2026 l’iniziativa torna, questo sabato 23 maggio, coinvolgendo centinaia di città e migliaia di musei con aperture serali straordinarie, spettacoli, concerti, visite guidate e ingressi simbolici a un euro o gratuiti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Notte internazionale dei musei aperti: cosa vedere?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Look 6 Unit 10 Lesson 3 International Museum Day

Sullo stesso argomento

A Pasqua i musei statali sono aperti, e sono gratis: cosa vedere a Venezia e provinciaQuest'anno il 5 aprile, domenica di Pasqua, i musei statali sono aperti gratuitamente.

Notte Europea dei Musei, Chiostro di Monreale e di San Giovanni degli Eremiti apertiLa Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo aderisce alla Notte Europea dei Musei, con l’apertura straordinaria del Chiostro di...

Per la Giornata Internazionale dei Musei e della Notte dei Musei due appuntamenti sabato 23 maggio: la conferenza Titianus pinxit 1520. L’Annunciazione Malchiostro nella Cattedrale di Treviso. dalle 18.30 alle 23 apertura straordinaria della Pinacoteca sh x.com

Notte internazionale dei musei aperti: cosa vedere?Cosa vedere nella notte ai musei aperti? Tantissime le attività, concerti, spettacoli e visite guidate, cosa vale la pena vedere? 361magazine.com

Notte Europea dei Musei 2026, eventi e aperture straordinarie: cosa sapereTorna anche quest'anno la Notte Europea dei Musei. In programma sabato 23 maggio, l'iniziativa coinvolge migliaia di musei e luoghi della cultura europei con aperture serali straordinarie, visite guid ... tg24.sky.it