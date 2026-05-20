Notte dei Musei 2026 il programma della sedicesima edizione sabato 23 maggio

Sabato 23 maggio si terrà la sedicesima edizione della Notte dei Musei a Roma, con apertura dalle 20.00 alle 02.00. Durante questa notte speciale, numerosi musei e siti culturali resteranno aperti al pubblico, offrendo visite e iniziative fino alle prime ore del mattino. L’evento coinvolgerà diverse istituzioni, che proporranno aperture straordinarie e attività culturali senza interruzioni. La manifestazione si svolge nella capitale come in altre città italiane, con il fine di favorire l'accesso e la fruizione del patrimonio artistico e storico.

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