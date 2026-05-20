Norton Manx R | sulla sportiva premium da 209 Cv ma senza alette

Una nuova moto sportiva viene presentata sotto il marchio britannico, appartenente a un grande gruppo indiano. La versione Norton Manx R ha una potenza di 209 cavalli e un rapporto pesopotenza di circa 1, con una coppia di 130 Nm. La moto si distingue per l’assenza di alette aerodinamiche e fa parte della gamma premium. Le caratteristiche tecniche sono state annunciate senza ulteriori dettagli sul design o sulle funzionalità aggiuntive.

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Creare un’azienda che fino a pochi anni fa era solo un adesivo è stata la sfida intrapresa dai tecnici Norton dopo l’acquisizione del brand britannico da parte di Tvs. Quest'ultimo, per chi non lo conoscesse, è il colosso indiano terzo produttore al mondo in termini di volumi, in grado di investire oltre 200 milioni di sterline negli ultimi cinque anni per rilanciare Norton stessa. Per la sportiva Manx R c’erano sul piatto due strade: prendere il regolamento tecnico della Superbike e proporre una race replica andando a sfidare - almeno inizialmente ad armi impari - chi già da anni occupa questa nicchia di mercato; oppure partire da un foglio bianco e fare qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norton Manx R: sulla sportiva premium da 209 Cv ma senza alette ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Norton Manx R Price is UNBELIEVABLE! (Official) Sullo stesso argomento Leggi anche: Volkswagen ID. Polo Gti: la piccola elettrica sportiva da 226 Cv scende in pista Nuova Cupra Born VZ: 326 CV e trazione posteriore per la guida sportiva? Punti chiave Come influisce la trazione posteriore sulla precisione in curva? Quali differenze tecniche distinguono l'allestimento VZ... Prezzo e specifiche della Norton Manx R rilasciati! reddit La nuova Norton Manx R non vuole battere le rivali. Vuole conquistartiIl ritorno di Norton passa da una V4 esclusiva, elegante e piena di carattere: una sportiva diversa da tutte le altre ... dueruote.it Norton Manx R: il V4 inglese da 206 CV che riparte da zero dopo il fallimentoLa Norton Manx R è la prima moto del marchio britannico dopo il rilancio da parte di TVS Motor Company. Il motore è un V4 di 1.200 cc da 206 CV e 130 Nm, con il 77% della coppia già disponibile a ... quotidianomotori.com