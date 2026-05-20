Non va temuta l’Ai | dovremmo semmai aver paura di non usarla per elevarci

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente dibattito sull’intelligenza artificiale e sul suo impatto sulla società. Alcuni sostengono che questa tecnologia possa rappresentare una minaccia per l’occupazione, mentre altri affermano che, se utilizzata correttamente, può diventare un alleato prezioso per aumentare le capacità umane. In questo scenario, si insiste sull’importanza di non temere l’AI, ma di imparare a sfruttarla al massimo per migliorare il lavoro e la vita quotidiana.

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