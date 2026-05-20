Non va temuta l’Ai | dovremmo semmai aver paura di non usarla per elevarci
Negli ultimi anni si è assistito a un crescente dibattito sull’intelligenza artificiale e sul suo impatto sulla società. Alcuni sostengono che questa tecnologia possa rappresentare una minaccia per l’occupazione, mentre altri affermano che, se utilizzata correttamente, può diventare un alleato prezioso per aumentare le capacità umane. In questo scenario, si insiste sull’importanza di non temere l’AI, ma di imparare a sfruttarla al massimo per migliorare il lavoro e la vita quotidiana.
di Marco Isola* L’ intelligenza artificiale non è il mostro che ci ruberà il lavoro, ma è uno strumento potentissimo capace di elevarci e consentire di migliorare tutti. Il vero rischio non risiede nell’AI, capace di analizzare terabyte di dati in un istante, ma nella nostra inerzia che le consente di sostituirci anziché supportarci. Sui social del futuro, immaginate oceani di contenuti generati in massa: post perfetti, ma vuoti, meme seriali, commenti automatici che simulano empatia. Mediocrità prodotta da bot senz’anima. Ci accontenteremo di questa mediocrità, o inseguiremo l’eccellenza umana che fa la vera differenza? L’AI come scudo per... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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