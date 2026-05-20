non sottovalutiamo i romance

Negli ultimi anni, i romanzi d’amore hanno conquistato un pubblico sempre più vasto, diventando un fenomeno editoriale che va oltre le tendenze momentanee. Le vendite di questi libri continuano a crescere, dimostrando una costanza che sfida le logiche di mercato legate alle mode passeggere. La loro popolarità si traduce in numeri che attestano una presenza significativa nelle classifiche di vendita, confermando che questa categoria di testi mantiene un ruolo stabile nel panorama letterario.

Difficile che non ve ne siate accorti, soprattutto se avete una figlia o una nipote. C’è un genere letterario che ha conquistato una nuova generazione di lettrici: il romance o new romance. Eredità del romanzo libertino e degli Harmony, oltre a dominare le classifiche e rappresentare la fascia più redditizia della narrativa commerciale in Italia, il romance è oggi al centro dell’attenzione anche per i suoi aspetti più controversi, che riguardano principalmente la presenza di scene di sesso esplicito (per le quali è generalmente usato il termine spicy, “piccante”) e la presenza (o l’assenza) dei trigger warning, le avvertenze, paratesti che sono ormai parte integrante del genere. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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NON SOTTOVALUTIAMO IL DOLORE DEL TRADIMENTO

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