Non solo rinnovo o Boca | Dybala in Premier League
Nuove voci circolano sul possibile trasferimento di Dybala in Premier League, oltre alle speculazioni sul suo rinnovo con la squadra attuale e sul suo possibile approdo in un club di Buenos Aires. L’attaccante argentino, dopo essere tornato tra i titolari nelle partite contro Parma e Lazio, ha contribuito con un assist in Emilia e un altro nel derby, dimostrando un ruolo chiave nelle recenti sfide. La sua presenza in campo si è fatta notare, suscitando interesse e discussioni sul futuro.
Nuove indiscrezioni sul futuro dell’attaccante argentino della Roma Tornato titolare nelle due partite decisive contro Parma e Lazio, Paulo Dybala è stato uno dei migliori in campo in entrambi i match, rivelandosi anche decisivo con un assist per Malen in Emilia e uno per Mancini al derby. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, la Joya è in trattativa con la Roma per il rinnovo, che può arrivare solamente con una sostanziosa riduzione dell’ingaggio. Né rinnovo, né Boca: “Dybala in Premier League” (Ansa Foto) – calciomercato.it Sullo sfondo, restano vigili il Boca Juniors, l’ Inter Miami e alcun club turchi, ma le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sports UK parlano anche di un potenziale nuovo scenario di calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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