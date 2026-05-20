Non solo rinnovo o Boca | Dybala in Premier League

Nuove voci circolano sul possibile trasferimento di Dybala in Premier League, oltre alle speculazioni sul suo rinnovo con la squadra attuale e sul suo possibile approdo in un club di Buenos Aires. L’attaccante argentino, dopo essere tornato tra i titolari nelle partite contro Parma e Lazio, ha contribuito con un assist in Emilia e un altro nel derby, dimostrando un ruolo chiave nelle recenti sfide. La sua presenza in campo si è fatta notare, suscitando interesse e discussioni sul futuro.

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Nuove indiscrezioni sul futuro dell’attaccante argentino della Roma Tornato titolare nelle due partite decisive contro Parma e Lazio, Paulo Dybala è stato uno dei migliori in campo in entrambi i match, rivelandosi anche decisivo con un assist per Malen in Emilia e uno per Mancini al derby. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, la Joya è in trattativa con la Roma per il rinnovo, che può arrivare solamente con una sostanziosa riduzione dell’ingaggio. Né rinnovo, né Boca: “Dybala in Premier League” (Ansa Foto) – calciomercato.it Sullo sfondo, restano vigili il Boca Juniors, l’ Inter Miami e alcun club turchi, ma le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sports UK parlano anche di un potenziale nuovo scenario di calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Non solo rinnovo o Boca: “Dybala in Premier League” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DYBALA E IL BOCA, 50 MILIONI PER LA JUVE, IL PATTO VLAHOVIC MILAN TUTTA LA VERITA Sullo stesso argomento Roma, rinnovo Dybala: Gasperini spinge tra Boca e FenerbahceLe luci del Tardini non hanno spento il fuoco delle polemiche sul futuro di Paulo Dybala, che nel post-partita della vittoria contro il Parma ha... Dybala-Boca Juniors, addio Roma: la Joya rifiuta il rinnovo per l’ArgentinaIl divorzio tra Paulo Dybala e la Roma assume i contorni dell’inevitabilità, con il Boca Juniors pronto a formalizzare il colpo del secolo a... [Vitiello] Al-Hilal potrebbe essere uno dei principali concorrenti per Leao, ma al momento Rafa non vuole lasciare il calcio europeo. Il sogno di Leao è la Premier League, dove non ha mai giocato. La possibilità di giocare in Inghilterra è molto allettante per lui, reddit Calciomercato Udinese, Solet verso la Premier League: ecco tutti i dettagliIl difensore centrale dell'Udinese sembra essere pronto per una novità decisamente interessante. Il calciomercato parla sempre chiaro ... mondoudinese.it Il club che sta dominando in Premier è pronto a rinforzarsi ulterioremente già a gennaioTutte le notizie su calciomercato+premier league aggiornate dal Corriere dello Sport. Segui calciomercato+premier league in tempo reale ... corrieredellosport.it