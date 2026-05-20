Non si ferma all' Alt | denunciato un 45enne alla guida senza assicurazione veicolo sequestrato
Domenica 17 maggio, lungo la SP 175 in località Foce Sele, un sistema automatico di lettura targhe ha rilevato un’auto proveniente da Salerno senza assicurazione. La Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha fermato il veicolo e ha identificato il conducente. L’uomo, di 45 anni, è stato denunciato per aver ignorato l’alt e si è proceduto al sequestro del veicolo. Si sono intensificati i controlli sulla rete stradale per verificare la regolarità delle coperture assicurative.
Incrementati i controlli da parte della Polizia Municipale di Capaccio Paestum: domenica 17 maggio, sulla SP 175, in località Foce Sele, il sistema automatico di lettura targhe in dotazione agli operatori ha segnalato un veicolo, proveniente da Salerno, privo della copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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