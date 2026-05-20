Non sapete quella foto… Chi è davvero il bellissimo prete del calendario romano | la scoperta

Da più di vent’anni, tra le bancarelle di souvenir e le edicole di Roma, un’immagine ha attirato l’attenzione di visitatori e passanti. La foto ritrae un sacerdote, noto per il suo aspetto attraente, che compare in un calendario romano. Recentemente, è emersa una scoperta che svela l’identità di questo prete, il quale ha mantenuto il suo volto nascosto dietro immagini e supposizioni. La vicenda ha suscitato interesse tra chi si è sempre chiesto chi si celasse dietro quella figura.

Per oltre due decenni, tra le bancarelle di souvenir e le edicole di Roma, un volto ha continuato a catturare l’attenzione di turisti e curiosi. È quello di un giovane sacerdote dallo sguardo intenso, protagonista di uno dei prodotti più iconici e discussi della Capitale: il cosiddetto calendario dei preti belli, ufficialmente noto come calendario romano. Un’immagine diventata negli anni quasi simbolica, capace di alimentare fascino e mistero attorno alla figura ritratta. Per lungo tempo, infatti, nessuno ha davvero saputo chi si nascondesse dietro quel volto. La fotografia, scattata oltre vent’anni fa, ha continuato a circolare indisturbata, trasformandosi in un piccolo fenomeno popolare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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