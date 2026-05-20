Non sapete quella foto… Chi è davvero il bellissimo prete del calendario romano | la scoperta
Da più di vent’anni, tra le bancarelle di souvenir e le edicole di Roma, un’immagine ha attirato l’attenzione di visitatori e passanti. La foto ritrae un sacerdote, noto per il suo aspetto attraente, che compare in un calendario romano. Recentemente, è emersa una scoperta che svela l’identità di questo prete, il quale ha mantenuto il suo volto nascosto dietro immagini e supposizioni. La vicenda ha suscitato interesse tra chi si è sempre chiesto chi si celasse dietro quella figura.
Per oltre due decenni, tra le bancarelle di souvenir e le edicole di Roma, un volto ha continuato a catturare l’attenzione di turisti e curiosi. È quello di un giovane sacerdote dallo sguardo intenso, protagonista di uno dei prodotti più iconici e discussi della Capitale: il cosiddetto calendario dei preti belli, ufficialmente noto come calendario romano. Un’immagine diventata negli anni quasi simbolica, capace di alimentare fascino e mistero attorno alla figura ritratta. Per lungo tempo, infatti, nessuno ha davvero saputo chi si nascondesse dietro quel volto. La fotografia, scattata oltre vent’anni fa, ha continuato a circolare indisturbata, trasformandosi in un piccolo fenomeno popolare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Friends and family remember a mother and daughter killed in a I-35 wreck Wednesday
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Ieri, leggendo i vostri commenti, ho capito una cosa che non avevo previsto. Molti di voi hanno interpretato il mio post come un ritorno alla vecchia Giovanna. Quella dei viaggi, delle montagne, della natura, delle fotografie e delle storie che c’erano dietro ogni facebook
Sapete perché riescono a dirigere eventi? Usano la psicologia. Fui agganciata in rete da Chi Pera, ma lo bloccai nonostante sue insistenze. Foto 1.: Amiens, Cattedrale di Notre-Dame, scultura ai Caduti della Guerra Mondiale 1914-18, angelo piangente x.com