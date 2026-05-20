Non ritorna dalla festa la 18enne Ashlin Knuth morta in incidente poche ore dopo essersi diplomata
Una ragazza di 18 anni, appena diplomata, ha perso la vita in un incidente stradale poche ore dopo aver partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi. L’incidente si è verificato nello stesso giorno in cui la giovane era uscita dalla festa celebrativa. La vittima viaggiava da sola quando il veicolo si è scontrato con un altro mezzo, provocando il decesso sul colpo. La polizia sta ancora indagando sulle cause dello schianto.
Il tragico schianto costato la vita alla neodiplomata statunitense nello stesso giorno in cui la giovane aveva partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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