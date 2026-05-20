Non riscosso dal Comune il 42% delle multe
A Granarolo, il Comune non ha riscosso il 42% delle multe emesse, secondo quanto riferito dal consigliere di Alternativa per Granarolo. La questione è al centro di un dibattito pubblico e riguarda i bilanci comunali, che si trovano sotto accusa. Minissale ha commentato la situazione, evidenziando questa percentuale di mancato pagamento e sollevando dubbi sulla gestione delle entrate derivanti dalle sanzioni. La vicenda si inserisce in un contesto di discussione più ampio sulla trasparenza e l’efficacia delle politiche di riscossione nel Comune.
Bilancio sotto accusa a Granarolo. Il primo a parlare è il consigliere Pino Minissale di Alternativa per Granarolo. L’analisi di Minissale parte dal parere dell’organo di controllo: "Non lo dice l’opposizione, lo scrive il Revisore Unico a pagina 12 della sua relazione: l’amministrazione è stata invitata a limitare l’uso dell’avanzo libero. Il motivo è preoccupante: pesano ancora troppi ’accertamenti di vecchia data’ che il Comune non riesce a riscuotere. Parliamo di oltre 2,1 milioni di euro di crediti stralciati solo quest’anno: soldi dei cittadini che sono diventati cenere a causa di una riscossione fallimentare". Uno dei punti più caldi riguarda i lavori pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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