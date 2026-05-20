Non riscosso dal Comune il 42% delle multe

A Granarolo, il Comune non ha riscosso il 42% delle multe emesse, secondo quanto riferito dal consigliere di Alternativa per Granarolo. La questione è al centro di un dibattito pubblico e riguarda i bilanci comunali, che si trovano sotto accusa. Minissale ha commentato la situazione, evidenziando questa percentuale di mancato pagamento e sollevando dubbi sulla gestione delle entrate derivanti dalle sanzioni. La vicenda si inserisce in un contesto di discussione più ampio sulla trasparenza e l’efficacia delle politiche di riscossione nel Comune.

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