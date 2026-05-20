Non riscosso dal Comune il 42% delle multe

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Granarolo, il Comune non ha riscosso il 42% delle multe emesse, secondo quanto riferito dal consigliere di Alternativa per Granarolo. La questione è al centro di un dibattito pubblico e riguarda i bilanci comunali, che si trovano sotto accusa. Minissale ha commentato la situazione, evidenziando questa percentuale di mancato pagamento e sollevando dubbi sulla gestione delle entrate derivanti dalle sanzioni. La vicenda si inserisce in un contesto di discussione più ampio sulla trasparenza e l’efficacia delle politiche di riscossione nel Comune.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bilancio sotto accusa a Granarolo. Il primo a parlare è il consigliere Pino Minissale di Alternativa per Granarolo. L’analisi di Minissale parte dal parere dell’organo di controllo: "Non lo dice l’opposizione, lo scrive il Revisore Unico a pagina 12 della sua relazione: l’amministrazione è stata invitata a limitare l’uso dell’avanzo libero. Il motivo è preoccupante: pesano ancora troppi ’accertamenti di vecchia data’ che il Comune non riesce a riscuotere. Parliamo di oltre 2,1 milioni di euro di crediti stralciati solo quest’anno: soldi dei cittadini che sono diventati cenere a causa di una riscossione fallimentare". Uno dei punti più caldi riguarda i lavori pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

non riscosso dal comune il 42 delle multe
© Ilrestodelcarlino.it - "Non riscosso dal Comune il 42% delle multe"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

She thought he was a drunk loser, but a Double PhD transmigrated as this ancient profligate!

Video She thought he was a drunk loser, but a Double PhD transmigrated as this ancient profligate!

Sullo stesso argomento

Disservizi nel pagamento delle multe: il Comune annuncia una prorogaIl Comune ha disposto una proroga straordinaria dei termini per il pagamento entro 5 giorni, cioè quello che consente l’ulteriore riduzione del 30%...

Leggi anche: Nella classifica delle tre ricette di pasta più amate, la ‘regina’ Carbonara con il 46% delle preferenze supera anche ricette iconiche nel Belpaese come Spaghetti e vongole (42,6%) e Pasta al ragù (42,5%)

non riscosso dal comuneNon riscosso dal Comune il 42% delle multeOpposizione all’attacco sul bilancio, la replica del sindaco: Il Revisore conclude che non ci sono irregolarità contabili o inadempienze ... ilrestodelcarlino.it

non riscosso dal comuneCanoni non riscossi dal comune, la corte dei conti ascolterà i presunti responsabili del danno erarialeCanoni non riscossi dal comune, la corte dei conti ascolterà i presunti responsabili del danno erariale. Viterbo – ... tusciaweb.eu

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web