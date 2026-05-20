non potevo tirarmi indietro

Paolo Marconi, 67 anni, è un giornalista professionista con un'esperienza decennale a Rai Marche. È sposato e ha due figlie e tre nipoti. Nel corso della sua carriera ha scritto diversi libri. Recentemente, ha deciso di candidarsi come sindaco nella lista denominata ‘La Rete’. La sua scelta di entrare in politica è stata motivata dalla volontà di mettersi a disposizione della comunità locale.

Paolo Marconi, 67 anni, giornalista professionista per decenni a Rai Marche, sposato, due figlie e tre nipoti, autore di diversi libri, è il candidato sindaco della lista ‘La Rete. Progetto per Pedaso’. Perché candidarsi? "Dopo la crisi amministrativa che ha portato al commissariamento del Comune, a Pedaso si è creata una mobilitazione spontanea di persone che hanno elaborato un programma, raccolto al loro interno disponibilità alle candidature e infine si sono messe alla ricerca di un capolista: un percorso al contrario rispetto alle altre due liste. Quando mi hanno proposto di candidarmi come sindaco, ho capito che il mio diniego avrebbe significato far naufragare quell’iniziativa di partecipazione democratica in un Comune in cui alla precedente tornata si presentò una sola lista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Non posso tirarmi indietro

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