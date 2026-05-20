non meritavo la sfiducia

Vincenzo Berdini, candidato sindaco con la lista ‘Pedaso con Berdini Sindaco’, ha dichiarato di non aver meritato la sfiducia ricevuta. È ingegnere e imprenditore, ha 75 anni ed è padre di due figli. Attualmente ricopre la carica di sindaco, occupandosi del secondo mandato consecutivo. La sua candidatura si inserisce in un contesto di continuità amministrativa, con Berdini che ha già guidato il Comune precedentemente.

Vincenzo Berdini è il candidato sindaco a capo della lista ‘Pedaso con Berdini Sindaco’. Ingegnere e imprenditore, 75 anni, padre di due figli, Berdini è sindaco uscente al secondo mandato consecutivo. È stato sindaco dal 1993 al 2002, poi è tornato alla guida del paese fino alla sfiducia arrivata dalla sua stessa maggioranza allo scadere del quarto anno di mandato. Perché ricandidarsi? "Le ragioni sono due: da una parte ci sono opere fondamentali da completare, dall’altra c’è una motivazione etica e morale. Non ritengo legittima la sfiducia ricevuta e, se dovrà accadere, voglio che siano i cittadini a mandarmi a casa. Sono stati sottratti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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