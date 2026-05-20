Durante il Festival di Cannes, Adam Driver ha deciso di non commentare le accuse rivoltegli da Lena Dunham nella sua biografia “Famesick”. L’attore ha risposto in modo secco, affermando di conservare tutto per il suo libro, senza fornire ulteriori dettagli. Le dichiarazioni di Driver arrivano in un momento di attenzione mediatica intorno alle sue presunte reazioni di ira sul set della serie televisiva “Girls”. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata dall’attore riguardo alle accuse.

Adam Driver, durante una conversazione con i giornalisti accreditati al Festival di Cannes, ha rotto il silenzio sulle accuse che Lena Dunham ha fatto contro l’attore nella sua biografia “ Famesick ”. Secondo l’attrice e sceneggiatrice, l’attore avrebbe avuto degli attacchi d’ira sul set della serie “ Girls ”. Driver, durante la conferenza stampa di “Paper Tiger” ha liquidato la questione con una battuta: “Non ho alcun commento. Sto conservando tutto per il mio libro”, ha detto ironizzando sul libro di Dunham. L’attrice racconta che l’attore, in alcune occasioni, sarebbe stato “verbalmente aggressivo” e che una volta avrebbe ”scagliato una sedia contro il muro accanto a me”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non commento. Conservo tutto per il mio libro”: Adam Driver risponde a Cannes ironicamente alle accuse di Lena Dunham. L’attore avrebbe avuto attacchi di ira sul set di “Girls”

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