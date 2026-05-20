Non c' è pace per la gelateria | i ladri sfondano la vetrata per la seconda volta in 9 mesi
Una gelateria situata in via Decio Raggi 21A è stata presa di mira due volte in meno di un anno. La scorsa notte, i ladri hanno sfondato la vetrazione del locale, tentando di entrare nell’attività. La gelateria aveva già subito un furto simile circa nove mesi fa, quando i malviventi avevano infranto la stessa vetrata. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza.
A soli nove mesi dall'ultimo colpo, la gelateria “Mammamia” di via Decio Raggi 21A è finita nuovamente nel mirino dei ladri. Una nuova spaccata è stata messa a segno questa mattina all'alba, intorno alle 6.30, con una dinamica che ricalca quasi alla perfezione il furto subito dal locale il 6. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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