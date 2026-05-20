No al pedaggio sulla Milano-Meda La protesta di comitati e cittadini

Un gruppo di cittadini e comitati ha avviato una protesta contro l’introduzione di un nuovo pedaggio sulla tratta Milano-Meda. Secondo quanto riferito, si tratta di una tassa che, secondo le affermazioni dei critici, comporterà un aumento dei costi di mobilità e porterà a un maggiore utilizzo del territorio. Le opposizioni sostengono che questa misura possa peggiorare la qualità della vita e influire sulla salute delle persone che vivono e lavorano nelle zone interessate.

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"A fronte di una nuova tassa sulla mobilità, cittadini e imprese riceveranno in cambio consumo di territorio e peggioramento di qualità della vita e della salute". Un centinaio di persone si è riunito al parco Lago Nord per dire no al pedaggio sulla Milano-Meda. Il presidio è stato organizzato dalla civica Insieme per cambiare di Paderno Dugnano e, oltre alle forze della maggioranza cittadina, ha riunito il comitato No pedaggio di Lentate sul Seveso, il comitato per la difesa del territorio di Lissone e una rappresentanza del Patto per il Nord. "Abbiamo deciso di organizzare questo momento per dire no a una decisione calata dall’alto, che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "No al pedaggio sulla Milano-Meda". La protesta di comitati e cittadini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pedemontana: quasi 20mila firme contro la Milano-Meda a pagamento Sullo stesso argomento Leggi anche: Milano-Meda verso il pedaggio, la protesta attraverso una petizione Leggi anche: Pedaggio Milano-Meda, il Codacons rompe il silenzio: “I cittadini non possono pagare due volte” È ora di farci sentire: #NOPEDAGGIO sulla #MILANOMEDA? Vieni anche tu dom #17maggio al Parco Lago Nord #PadernoDugnano h 15-20 Ci trovi presso il bagolaro al centro del prato (ingresso parcheggio Carrefour) e nei pressi passerella ciclopedo x.com No al pedaggio sulla Milano-Meda. La protesta di comitati e cittadiniPaderno, presidio del fronte contrario al pagamento sulla superstrada: Code e costi proibitivi per i pendolari ... ilgiorno.it No al pedaggio sulla Milano-Meda, manifestazione partecipata a Paderno DugnanoUn coro unanime e trasversale per dire no all'introduzione del pedaggio sulla Milano-Meda. Questo il messaggio forte e chiaro emerso oggi pomeriggio dal Parco ... ilnotiziario.net