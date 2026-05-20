Il Consiglio di Stato ha recentemente confermato il divieto di installare slot machine in tabaccherie situate a meno di 500 metri da luoghi sensibili, come specificato dalla legge regionale. La decisione riguarda un esercizio commerciale della frazione di Spezzano, in provincia di Firenze, che aveva richiesto l’autorizzazione per l’installazione di queste apparecchiature, ma si era trovato a dover rispettare la normativa vigente. La sentenza si basa sulla distanza minima stabilita dalla legge per tutelare i luoghi pubblici considerati più vulnerabili.

Il Consiglio di Stato conferma il divieto di installare slot nei locali situati a meno di 500 metri dai ‘ luoghi sensibili ’, come previsto dalla legge regionale, e a farne le spese è un esercizio fioranese nella frazione di Spezzano. Il titolare aveva fatto ricorso contro il divieto impostogli dal Comune di Fiorano, che gli contestava che il suo locale sarebbe troppo vicino al centro sportivo Menotti, e aveva adito il Consiglio di Stato producendo una relazione che attestava come la distanza tra la tabaccheria e il centro sportivo fosse superiore ai 500 metri previsti dalla normativa. Tuttavia, secondo l’Amministrazione comunale, il centro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Niente slot machine in tabaccheria: "Troppo vicina a un centro sportivo"

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