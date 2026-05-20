Nessuno cresce da solo Laboratori per famiglie | Per creare reti educative

Oggi a Pontedera si svolgono due incontri dedicati alle famiglie e alla genitorialità, con l’obiettivo di rafforzare le reti educative sul territorio. L’iniziativa mira a coinvolgere genitori e figure di riferimento per promuovere la collaborazione tra le diverse realtà che supportano i percorsi di crescita dei bambini. Durante gli incontri vengono presentati laboratori e attività volte a favorire il dialogo tra le famiglie e le istituzioni, con l’intento di creare un sistema di supporto più solido e condiviso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui