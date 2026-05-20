Nessuno cresce da solo Laboratori per famiglie | Per creare reti educative
Oggi a Pontedera si svolgono due incontri dedicati alle famiglie e alla genitorialità, con l’obiettivo di rafforzare le reti educative sul territorio. L’iniziativa mira a coinvolgere genitori e figure di riferimento per promuovere la collaborazione tra le diverse realtà che supportano i percorsi di crescita dei bambini. Durante gli incontri vengono presentati laboratori e attività volte a favorire il dialogo tra le famiglie e le istituzioni, con l’intento di creare un sistema di supporto più solido e condiviso.
Famiglie, genitorialità e costruzione di reti educative territoriali. Doppio appuntamento oggi a Pontedera per rilanciare l’importanza delle relazioni educative. La giornata ‘Famiglie al centro. Famiglie in gioco - Nessuno cresce da solo’ è promosso dalla SdS Valdera-Alta Val di Cecina e dalla Cooperativa Sociale Arnera, con il patrocinio del Comune di Pontedera e di Cismai (Coordinamento italiano servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia). L’evento si articolerà in due momenti: la mattina un convegno formativo aperto alla cittadinanza, dalle ore 9 al Museo Piaggio per un approfondimento sui temi della genitorialità contemporanea e del lavoro educativo di comunità, e nel pomeriggio attività laboratoriali e spazi di incontro rivolti alle famiglie dalle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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