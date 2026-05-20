Nell’ambito delle proposte editoriali di Gigaciao, si è sviluppato un filone dedicato alla riscoperta di personaggi iconici del fumetto italiano. Tra gli articoli pubblicati, uno segna l’incontro tra NerdPool e due figure note: Spugna e Lorenzo La Neve. Questa iniziativa mira a far conoscere ai lettori più giovani figure che hanno lasciato un segno nel panorama fumettistico nazionale, spesso dimenticate o poco seguite nelle ultime stagioni.

In questi anni, tra le tante proposte editoriali super interessanti di Gigaciao, c’è anche un filone di “riscoperta” di personaggi iconici del fumetto italiano, che avevano faticato ad attirare l’interesse dei più giovani. Lorenzo La Neve è sicuramente l’artefice principale di questo progetto. Da anni sta portando avanti un lavoro sul mensile di Lupo Alberto con storie inedite e affidate a tantissimi fumettisti diversi e spesso inaspettati per il contesto. Buona parte della produzione è confluita due anni fa nel volume Tutto un altro Lupo Alberto, mentre lo scorso novembre è uscito Cattivik, la novell’ grafik’, fumetto con protagonista il personaggio creato da Bonvi e qui illustrato da un artista che è un maestro nel rappresentare il genere slapstick e il grottesco, Spugna. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - NerdPool incontra Spugna e Lorenzo La Neve

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