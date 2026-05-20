Da quando è stata resa disponibile su Netflix il 14 maggio 2026, la serie crime thriller Nemesis ha subito conquistato le classifiche globali, raggiungendo la prima posizione negli Stati Uniti. Tutti e otto gli episodi sono stati caricati contemporaneamente sulla piattaforma. La serie ha ottenuto una valutazione del 90% su Rotten Tomatoes, dimostrando un consenso positivo tra il pubblico e la critica.

Arrivata su Netflix il 14 maggio 2026 con tutti e 8 gli episodi disponibili in una volta sola, Nemesis è già al numero 1 negli Stati Uniti e ha conquistato il 90% su Rotten Tomatoes. Co-creata da Courtney A. Kemp la mente dietro il franchise Power su Starz e da Tani Marole, la serie è anche il primo progetto realizzato nell’ambito del deal esclusivo di Kemp con Netflix, e si vede: è ambiziosa, lussuosa e costruita esattamente per essere divorata in un weekend. Ambientata in una Los Angeles lucida e instabile, la serie segue due uomini destinati allo scontro: Coltrane Wilder, interpretato da Y’lan Noel, è un ladro professionista metodico e iperdisciplinato che guida un piccolo team specializzato in rapine ad alto profilo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Nemesis Netflix: il crime thriller che domina già le classifiche globali

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Nemesis | Netflix Series Review (2026)

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