Nel ricordo di Diego | Unisa celebra Maradona con un seminario multidisciplinare

Un seminario specialistico dedicato a Diego Armando Maradona si terrà prossimamente presso l’università, promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del dipartimento di Scienze Giuridiche. L’evento sarà multidisciplinare e si concentrerà sul ricordo della figura del calciatore argentino. La giornata coinvolgerà docenti e studenti, offrendo approfondimenti su vari aspetti legati alla carriera e alla figura di Maradona. La cerimonia si inserisce nel calendario accademico dell’ateneo e si svolgerà in una sede universitaria.

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Sarà dedicato al ricordo di Diego Armando Maradona il prossimo seminario specialistico promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Un incontro per celebrare la vita, la passione e l’eredità del Pibe de Oro, attraverso lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Università di Salerno celebra Diego Armando MaradonaL’Università di Salerno renderà omaggio a Diego Armando Maradona con un seminario specialistico promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del... Unisa, inaugurato l’anno accademico: emozioni nel ricordo del professore DonsìTempo di lettura: 5 minutiDiciannove Atenei di tutta Italia, rappresentati dai propri Rettori, Rettrici, Prorettori e Delegati, hanno preso parte... Diego #Perotti, ex calciatore dell’ #ASRoma, ha raccontato alcuni suoi pensieri sul club giallorosso. Ha spiegato come, nella sua carriera, abbia avuto due momenti indimenticabili: il gol in #RomaGenoa, ultima di #Totti e quello contro il #Liverpool. @i x.com Napoli, notte di Champions nel ricordo di Diego: le Curve preparano l’omaggio a MaradonaIl 25 novembre non è mai un giorno come gli altri a Napoli. Oggi ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, il fuoriclasse che ha cambiato per sempre la storia del club ... tuttomercatoweb.com Raccomandazioni per palestre di bjj a San Diego reddit Nel segno di Dios: a Caivano una giornata benefica dedicata a Diego Armando MaradonaCaivano, 7 Maggio – Una giornata speciale nel nome della solidarietà e del ricordo eterno di Diego Armando Maradona, l’ultimo vero re di Napoli. Domenica 10 maggio, dalle ore 10 alle 23, a Caivano, in ... sciscianonotizie.it