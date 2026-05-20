Nel Regno del Falco | focus sul libro Benedetto Lauretti targato Le Muse

L’Associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” organizza un evento mercoledì 20 maggio alle 18 nella Sala D’Arte di via San Giuseppe 19. Durante l’incontro verrà presentato il libro “Nel Regno del Falco”, scritto da Benedetto Lauretti e pubblicato dalla casa editrice Le Muse. La presentazione prevede la partecipazione dell’autore e sarà aperta al pubblico interessato alla nuova pubblicazione. L’appuntamento si inserisce nella serie di incontri promossi dall’associazione nel mese di maggio.

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