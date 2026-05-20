Il 5 maggio, una delegazione interpartitica della Knesset, guidata da Boaz Toporovsky e con la partecipazione dell’ex presidente del Parlamento Mickey Levy, ha visitato Taiwan. La visita si inserisce in un quadro di relazioni internazionali complesso, con Taiwan che si ispira al modello israeliano nel suo confronto con la Cina. La delegazione ha avuto incontri e scambi con rappresentanti locali, in un momento di particolare attenzione alla questione delle relazioni diplomatiche e delle strategie di difesa dell’isola.

Boaz Toporovsky è tornato a Taiwan il 5 maggio con una delegazione interpartitica della Knesset, di cui faceva parte anche l’ex presidente del Parlamento Mickey Levy. Già criticato da Pechino per una precedente visita all’isola a settembre, il deputato ha attirato di nuovo le ire dell’Ambasciata cinese in Israele: i parlamentari «non possono oltrepassare le linee rosse sulla questione di Taiwan senza pagarne le conseguenze», ha ribadito un portavoce, indicando che la visita «ha minato seriamente le fondamenta politiche delle relazioni sino israeliane». Infrangere “linee” sembra ormai una prassi per Tel Aviv, più sorprendente è che tale... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nel confronto con la Cina, Taiwan sceglie il modello Israele

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