NBA i risultati della notte 20 maggio | epica rimonta Knicks è vantaggio nella serie sui Cavaliers
Nella notte NBA, i New York Knicks hanno portato a termine una rimonta notevole contro i Cavaliers, conquistando così un vantaggio nella serie. La partita si è conclusa con una vittoria che ha sorpreso molti, grazie a un secondo tempo di grande intensità da parte della squadra di New York. I Cavaliers, invece, hanno visto sfumare una possibilità di consolidare il loro vantaggio, lasciando spazio a un esito imprevedibile. La sfida ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti sportivi.
Epica. Così si può definire la rimonta dei New York Knicks, che questa notte mettono a segno un capitolo non indifferente nella storia NBA. Dal -22 a otto minuti dalla fine alla vittoria nell’overtime sui Cleveland Cavaliers: questo accade al Madison Square Garden, che stavolta può realmente esplodere di gioia. Del 115-104 di stanotte si parlerà se non altro per un semplice fatto: si tratta del recupero più ampio dal 1997 in una finale di Conference quando si parla di ultimo quarto. Un parziale, negli ultimi 7’52”, di 44-11 dal 71-93, con Jalen Brunson straordinario protagonista e alla fine autore di 38 punti, oltre che ben supportato dal quintetto, interamente in doppia cifra con la chicca della doppia doppia di Karl-Anthony Towns (13+13). 🔗 Leggi su Oasport.it
NBA, Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers | Highlights
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