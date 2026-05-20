Naufragio di nervi | l’aliscafo Napoli-Capri travolto dalle onde

Durante un viaggio tra Napoli e Capri, un aliscafo ha incontrato onde molto alte, causando forti scossoni e tensione tra i passeggeri. La partenza dell’imbarcazione è avvenuta nonostante le condizioni meteorologiche avverse e il maltempo, che avevano già segnalato possibili rischi. I passeggeri hanno manifestato reazioni diverse durante i momenti più intensi, alcuni cercando di mantenere la calma, altri visibilmente agitati. Le autorità stanno verificando i motivi che hanno portato alla decisione di far partire l’aliscafo in quelle condizioni.

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