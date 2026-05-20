Naufragio di nervi | l’aliscafo Napoli-Capri travolto dalle onde
Durante un viaggio tra Napoli e Capri, un aliscafo ha incontrato onde molto alte, causando forti scossoni e tensione tra i passeggeri. La partenza dell’imbarcazione è avvenuta nonostante le condizioni meteorologiche avverse e il maltempo, che avevano già segnalato possibili rischi. I passeggeri hanno manifestato reazioni diverse durante i momenti più intensi, alcuni cercando di mantenere la calma, altri visibilmente agitati. Le autorità stanno verificando i motivi che hanno portato alla decisione di far partire l’aliscafo in quelle condizioni.
? Domande chiave Come hanno reagito i passeggeri durante gli scossoni più violenti?. Quali errori hanno permesso la partenza nonostante il maltempo?. Chi deve rispondere della sicurezza dei viaggiatori in queste tratte?. Perché le allerte meteo non sono state rispettate prima della partenza?.? In Breve Video di Alessio Iannucci su TikTok documenta l'agitazione dei passeggeri durante la tempesta.. Turisti aggrappati ai corrimano per evitare cadute durante gli scossoni dello scorso sabato.. Necessità di rispettare le allerte meteo per la sicurezza delle rotte Napoli-Capri.. Gestione del rischio marittimo fondamentale per le imbarcazioni sulle tratte turistiche brevi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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