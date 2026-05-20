NATO | F-16 abbatte un drone in Estonia dopo l’incursione russa
Nelle ultime ore, un drone è stato abbattuto in Estonia da un aereo F-16 dopo aver compiuto un’incursione nella regione. L’evento si è verificato a breve distanza da aree residenziali, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza locale. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra alleanze militari e forze russe, che potrebbero aver utilizzato tecnologie di guerra elettronica per deviare i droni. La dinamica dell’incidente ha suscitato discussioni sul rischio di escalation nella regione.
? Domande chiave Come può la guerra elettronica russa deviare i droni verso la NATO? Perché l'abbattimento del drone in Estonia è avvenuto così vicino alle case? Chi sono i responsabili delle coordinate dei centri decisionali lettoni citate dall'SVR? Come può un errore di navigazione causare la caduta di un governo??? In Breve L'abbattimento è avvenuto a 30 metri dalle abitazioni civili in Estonia. La ministra lettone Baiba Braze nega autorizzazioni per attacchi verso la Russia. L . 🔗 Leggi su Ameve.eu
PANIC | NATO SHOOTS DOWN UKRAINIAN DRONE OVER ESTONIA, AFTER RUSSIAN WARNING TO LATVIA
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