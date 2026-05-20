NATO | F-16 abbatte un drone in Estonia dopo l’incursione russa

Nelle ultime ore, un drone è stato abbattuto in Estonia da un aereo F-16 dopo aver compiuto un’incursione nella regione. L’evento si è verificato a breve distanza da aree residenziali, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza locale. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra alleanze militari e forze russe, che potrebbero aver utilizzato tecnologie di guerra elettronica per deviare i droni. La dinamica dell’incidente ha suscitato discussioni sul rischio di escalation nella regione.

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