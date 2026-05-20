NATIVA | il ritorno sulla scena con Bistrot
Il cantautore NATIVA torna sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato “Bistrot”. La canzone rappresenta il suo rientro ufficiale e segna un cambiamento nella sua identità artistica. La collaborazione con Mia Simeoni è parte integrante del progetto. La pubblicazione è avvenuta di recente e ha attirato l’attenzione del pubblico e della stampa specializzata. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla produzione o alle motivazioni dietro questa scelta.
Cosa: Uscita del nuovo singolo Bistrot, che segna il ritorno sulle scene musicali e la nuova identità artistica del cantautore NATIVA, in collaborazione con Mia Simeoni. Dove e Quando: Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 22 maggio 2026. Perché: Per esplorare un progetto musicale profondamente intimo e maturo, che racconta le sfumature di un amore corrisposto ma inespresso, sospeso tra il non detto e un legame viscerale. Il panorama musicale contemporaneo italiano assiste frequentemente a repentine trasformazioni e inaspettati ritorni, ma raramente questi cambiamenti sono dettati da una sincera urgenza interiore. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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