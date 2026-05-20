NATIVA | il ritorno sulla scena con Bistrot

Il cantautore NATIVA torna sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato “Bistrot”. La canzone rappresenta il suo rientro ufficiale e segna un cambiamento nella sua identità artistica. La collaborazione con Mia Simeoni è parte integrante del progetto. La pubblicazione è avvenuta di recente e ha attirato l’attenzione del pubblico e della stampa specializzata. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alla produzione o alle motivazioni dietro questa scelta.

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